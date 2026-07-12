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Царьград

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Энтомолог Ефременко объяснил отсутствие комаров в Москве

Энтомолог Ефременко объяснил отсутствие комаров в Москве

Энтомолог Владимир Ефременко рассказал, почему комары не размножаются в Москве. Благодаря зарыбленным водоемам и отсутствию болот, личинки съедают мальки, а чистая проточная вода в фонтанах и аккуратные газоны поддерживают порядок, исключая появление мошки.

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