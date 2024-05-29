Эвелина Бледанс заявила, что выглядит на 15 лет

По словам 55-летней теледивы, за несколько десятилетий она совсем не постарела. Эвелина Бледанс заявила, что выглядит как 15-летняя девочка 55-летняя телеведущая Эвелина Бледанс стала гостьей нового выпуска передачи Павла Воли «Шоу Воли».