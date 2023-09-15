Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

125 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Гарий Щерба
    Ха ха ха ,  БАТЬКЕ  ,,КУСОЧЕК,, ДАЙ  ,  так он по  ЛОКОТЬ ОТКУСИТ ...!!!Лукашенко попроси...
  • Юрий Вахрушев
    Ну оччень уж долго решались...Мишустин отправил...
  • Алина
    Пилоты  герои, сохранили  столько человек.  Молодцы.Названы причины э...

В Барнауле отремонтируют магазин рядом с АГМУ, где предлагали построить новый сквер

В Барнауле отремонтируют магазин рядом с АГМУ, где предлагали построить новый сквер

Данное решение одобрили члены градостроительного совета Проект реконструкции магазина на Чкалова Градостроительный совет Барнаула 14 сентября со второй попытки одобрил реконструкцию магазина на улице Чкалова, 60а, который примыкает к Скверу медиков.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх