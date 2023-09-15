В Барнауле отремонтируют магазин рядом с АГМУ, где предлагали построить новый сквер

Данное решение одобрили члены градостроительного совета Проект реконструкции магазина на Чкалова Градостроительный совет Барнаула 14 сентября со второй попытки одобрил реконструкцию магазина на улице Чкалова, 60а, который примыкает к Скверу медиков.