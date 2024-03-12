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Urals пойдет на новый рынок: Россия направляет нефть в Венесуэлу

Urals пойдет на новый рынок: Россия направляет нефть в Венесуэлу

Urals пойдет на новый рынок: Россия направляет нефть в Венесуэлу Татьяна АрестоваРоссийские компании взяли курс на Венесуэлу, начав поставки нефти в эту страну, для которой США ослабили отраслевые санкции до апреля.

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