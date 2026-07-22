Нью-Йорк заморозил строительство дата-центра за $1 млрд: проект мощностью 176 МВт оказался под двойным запретом

Штат ввёл годовой мораторий на крупные дата-центры, а власти Брукхейвена дополнительно запретили новые проекты на 18 месяцев, пока пересматривают правила строительства цифровой инфраструктурыПроект дата-центра стоимостью $1 млрд в Брукхейвене на острове Лонг-Айленд оказался под угрозой после введения сразу двух мораториев.