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Туроператоры не фиксируют обращений по поводу «инфекции» в курортных отелях Турции

По информации от отелей, муниципальных властей и представителей органов здравоохранения Турции, недавняя информация о вспышке на турецком курорте Белек инфекционных заболеваний не подтвердилась, рассказал вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин.

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