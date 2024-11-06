Туроператоры не фиксируют обращений по поводу «инфекции» в курортных отелях Турции

По информации от отелей, муниципальных властей и представителей органов здравоохранения Турции, недавняя информация о вспышке на турецком курорте Белек инфекционных заболеваний не подтвердилась, рассказал вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)