Туроператоры не фиксируют обращений по поводу «инфекции» в курортных отелях Турции

По информации от отелей, муниципальных властей и представителей органов здравоохранения Турции, недавняя информация о вспышке на турецком курорте Белек инфекционных заболеваний не подтвердилась, рассказал вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин.