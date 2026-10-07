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Царьград

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Активы «Горного холода» продали за 98,5 млн рублей

Активы «Горного холода» продали за 98,5 млн рублей

Имущественный комплекс обанкротившегося самарского предприятия ООО «Горный холод» по итогам торгов в конце сентября 2026 года перешел петербургской компании «ТекФорс Инжиниринг» за 98,5 миллиона рублей.

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