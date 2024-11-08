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Царьград

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Долги по зарплате 575 работникам ЗабТЭК отдали по требованию прокуратуры

Долги по зарплате 575 работникам ЗабТЭК отдали по требованию прокуратуры

Какую сумму задолжала своим сотрудника ЗабТЭК, расскажет «Царьград».575 работников ЗабТЭК получили зарплату только после того, как в дело вмешалась прокуратура и потребовала погасить долги.

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