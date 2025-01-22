3 знака Зодиака, у которых есть особая связь с удачей

В астрологии есть знаки зодиака, которые, кажется, притягивают удачу, как магнит. Их называют «хозяевами судьбы» не только за умение находить выход из сложных ситуаций, но и за особую связь с космическими энергиями, которые будто подстраивают реальность под их планы.