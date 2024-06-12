Бах похвалил членов МОК за отсутствие политизации Олимпиады

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах обратился к присутствующим коллегам на последнем до начала соревнований заседании оргкомитета предстоящих летних Олимпийских игр 2024 года в Париже.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии