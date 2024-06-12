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Бах похвалил членов МОК за отсутствие политизации Олимпиады

Бах похвалил членов МОК за отсутствие политизации Олимпиады

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах обратился к присутствующим коллегам на последнем до начала соревнований заседании оргкомитета предстоящих летних Олимпийских игр 2024 года в Париже.

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