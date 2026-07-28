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Живая Кубань

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На пригородных маршрутах Кубани начнут курсировать три новых электрички

На пригородных маршрутах Кубани начнут курсировать три новых электрички

На пригородных маршрутах Кубани начнут курсировать три новых электричкиТри электропоезда ЭП3Д, собранных на Демиховском заводе, доставлены в депо АО «Кубань Экспресс-Пригород» и готовятся к выходу на маршруты.

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