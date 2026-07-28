На пригородных маршрутах Кубани начнут курсировать три новых электрички

На пригородных маршрутах Кубани начнут курсировать три новых электричкиТри электропоезда ЭП3Д, собранных на Демиховском заводе, доставлены в депо АО «Кубань Экспресс-Пригород» и готовятся к выходу на маршруты.
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