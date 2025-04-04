В ХМАО полицейские выявили иностранку, которая незаконно пересекла границу РФ и пришла сдавать экзамен по ПДД

К сотрудникам регистрационно-экзаменационного отдела Госавтоинспекции УМВД России по г. Нижневартовску обратилась 36-летняя уроженка ближнего зарубежья с целью прохождения экзамена по правилам дорожного движения для получения водительского удостоверения.
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