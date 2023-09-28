Европа начинает сдавать назад. Но стоит ли нам обольщаться?

Владимир Алтайцев

От того, как относятся англоскунсы к Сунаку, либо немцы к Шольцу, нам ни жарко, ни холодно. Народец там дерьмо в Европе. Они ненавидят Россию независимо от формы правления, погоды и климата.А уж доверять Европе могут лишь кретины, либо подонки, типа Алкаша и Меченого