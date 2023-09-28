Недавно стало известно, что в Словакии в предвыборной гонке лидирует пророссийская партия. Словакия поставляла нашим соседям самолёты, а лидер пророссийской партии Роберт Фицо выступает против дальнейших поставок, расширения НАТО и антироссийских санкций.
Европа начинает сдавать назад. Но стоит ли нам обольщаться?
Комментарии
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Владимир Алтайцев
От того, как относятся англоскунсы к Сунаку, либо немцы к Шольцу, нам ни жарко, ни холодно. Народец там дерьмо в Европе. Они ненавидят Россию независимо от формы правления, погоды и климата.А уж доверять Европе могут лишь кретины, либо подонки, типа Алкаша и Меченого
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