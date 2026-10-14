Пресс-служба Свердловского областного суда Свердловский областной суд приговорил к семи годам 54-летнего жителя Верхотурья Евгения Пинчука* по делу о реабилитации нацизма и призывах к экстремизму.
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