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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Где смотреть Торпедо – Авангард, во сколько прямая трансляция матча, КХЛ — Континентальная хоккейная лига 3 октября

Во вторник, 3 октября, сыграют Торпедо и Авангард в рамках КХЛ – Континентальной Хоккейной Лиги. Смотри хоккей абсолютно бесплатно с бонусом до 7000 рублей по ссылке! Игра пройдет на стадионе «Нагорный дворец спорта профсоюзов».

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