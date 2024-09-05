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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Путин предложил выплачивать 1 млн рублей многодетным в регионах с низкой рождаемостью

Путин предложил выплачивать 1 млн рублей многодетным в регионах с низкой рождаемостью

Президент подчеркнул, что сделать это необходимо задним числом Президент России Владимир Путин предложил ввести выплату для многодетных семей в размере одного 1 млн рублей на погашение ипотеки в регионах Дальнего Востока с низкой рождаемостью, сообщает РИА Новости.

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