Путин предложил выплачивать 1 млн рублей многодетным в регионах с низкой рождаемостью

Президент подчеркнул, что сделать это необходимо задним числом Президент России Владимир Путин предложил ввести выплату для многодетных семей в размере одного 1 млн рублей на погашение ипотеки в регионах Дальнего Востока с низкой рождаемостью, сообщает РИА Новости.
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