Это даже не дно...Пугачёва попросила прощения у таджиков

ИК Иосиф Калинин Опять Вы завели эту толерантную песню: мы не против таджиков, мы против террористов.... Пора-бы уже научиться называть вещи своими именами: таджики и прочие выходцы из бывших республик СССР - это и есть настоящие или, по крайней мере, потенциальные террористы!

владимир рябченко Ещё в далеких 90-х в гостинице "Балтийская" Боруховна повела себя как хабалка... история всё помнит!!! Сейчас она окончательно утвердилась в этой парадигме... Кто-то из древних греков: Ум при подлой душе хуже невежества... Слишком многое ей прощалось... В памяти останется "блестящий" финал... это её выбор... Чужеродное всегда исторгается, как неприемлемое... А уж пышущее злобой вплоть до хирургического вмешательства...