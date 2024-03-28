Сбежавшая из России Пугачёва вновь разозлила русских. На этот раз всё значительно серьёзнее. Некогда певица номер один в России Алла Пугачёва в последнее время пробивает одно дно за другим.
Это даже не дно...Пугачёва попросила прощения у таджиков
Комментарии
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ИК
Иосиф Калинин
Опять Вы завели эту толерантную песню: мы не против таджиков, мы против террористов.... Пора-бы уже научиться называть вещи своими именами: таджики и прочие выходцы из бывших республик СССР - это и есть настоящие или, по крайней мере, потенциальные террористы!
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13 час.
владимир рябченко
Ещё в далеких 90-х в гостинице "Балтийская" Боруховна повела себя как хабалка... история всё помнит!!! Сейчас она окончательно утвердилась в этой парадигме... Кто-то из древних греков: Ум при подлой душе хуже невежества... Слишком многое ей прощалось... В памяти останется "блестящий" финал... это её выбор... Чужеродное всегда исторгается, как неприемлемое... А уж пышущее злобой вплоть до хирургического вмешательства...
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11 час.
M
Malina
Ну, если это медицинский диагноз, то в "кащенко" ей могут помочь. А если со здоровьем всё в порядке, то необходимо лишить звания "народная" и присвоить новое звание "антинародная" со всеми вытекающими: все надбавки и льготы ликвидировать!
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9 час.
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