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В датской прессе раскрыли военное назначение подводного норвежского кабеля, отрезок которого «исчез» на днях

В датской прессе раскрыли военное назначение подводного норвежского кабеля, отрезок которого «исчез» на днях

В Норвегии продолжается обсуждение ситуации с «исчезновением» части подводного кабеля из состава так называемой сенсорной сети для «экологического мониторинга».

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