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Игрок "Спартака" Промес огорчен ничьей в матче РПЛ с ЦСКА

Игрок "Спартака" Промес огорчен ничьей в матче РПЛ с ЦСКА

Нидерландский нападающий московского "Спартака" Квинси Промес объяснил, как ему далось забить мяч в матче 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со столичным ЦСКА, а также признался, что расстроен из-за результата матча.

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