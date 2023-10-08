Игрок "Спартака" Промес огорчен ничьей в матче РПЛ с ЦСКА

Нидерландский нападающий московского "Спартака" Квинси Промес объяснил, как ему далось забить мяч в матче 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со столичным ЦСКА, а также признался, что расстроен из-за результата матча.
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