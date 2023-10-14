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Револьверы на букву «А»

Револьверы на букву «А»

Мы начинаем новый цикл статей, посвящённых оружию. Причём не просто оружию – о нём на ВО писано-переписано, а оружию малоизвестному, старинному, такому, что и в прошлом-то знали далеко не все, или же, напротив, знали все, да только потом почему-то о нём забыли.

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