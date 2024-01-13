Расмуссен: Украина при вступлении в Евросоюз станет «бастионом против России»

Украина при вступлении в Европейский союз станет «бастионом против России». Соответствующее заявление, как информирует Telegram-канал BRIEF, сделал Андерс Фог Расмуссен, бывший генеральный секретарь Североатлантического альянса.
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