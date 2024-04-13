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Учёные оказались круче спортсменов

Учёные оказались круче спортсменов

Практика — критерий истины. Когда «нашим» спортсменам предложили участвовать в Олимпийских играх под нейтральным флагом, многие из них поехали позорить Россию, демонстрировать слабость.

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Комментарии
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Елена Филиппова
Просто ученые -умные, они головой думают, а спортсменам думать ни к чему, ногам и туловищу интеллект не нужен, вот спортсмены и поступают соответственно - глупо и постыдно. Это про тех, для кого прыгнуть на 2 миллиметра выше или толкнуть ядро на полсантиметра дальше важнее чести и совести.
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42 мин.
А
Александр
Надо запретить флаги русофобских государств на зданиях из посольств. Шельмование России должно быть наказуемо на всех уровнях от спортивных федераций до сообществ ученых. Где это видано, чтобы инфузории правили миром? Наши олухи опустили уровень страны везде, где можно. Но олухи - это еще не вся Россия. И эта шелуха начала отваливаться.
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31 мин.
Андрей ПандовРихтер
За белый флаг - в чёрный список
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30 мин.

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