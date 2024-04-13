Учёные оказались круче спортсменов

Просто ученые -умные, они головой думают, а спортсменам думать ни к чему, ногам и туловищу интеллект не нужен, вот спортсмены и поступают соответственно - глупо и постыдно. Это про тех, для кого прыгнуть на 2 миллиметра выше или толкнуть ядро на полсантиметра дальше важнее чести и совести.

А

Александр

Надо запретить флаги русофобских государств на зданиях из посольств. Шельмование России должно быть наказуемо на всех уровнях от спортивных федераций до сообществ ученых. Где это видано, чтобы инфузории правили миром? Наши олухи опустили уровень страны везде, где можно. Но олухи - это еще не вся Россия. И эта шелуха начала отваливаться.