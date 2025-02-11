⚡️ В небе над Волгоградской областью уничтожили ДВА беспилотника Об этом сообщает Министерство обороны России.
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⚡️ В небе над Волгоградской областью уничтожили ДВА беспилотника Об этом сообщает Министерство обороны России.