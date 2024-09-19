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Политолог Тарасов: власти Грузии понимают, что с соседями нужно дружить

Политолог Тарасов: власти Грузии понимают, что с соседями нужно дружить

Эксперт по Ближнему Востоку и Кавказу, тюрколог Станислав Тарасов объяснил, почему власти Грузии занялись "подрывом западной демократии", введя закон "О прозрачности иностранного влияния" (об иностанных агентах) и запрет пропаганды ЛГБД ("Международное общественное движение ЛГБТ" признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ).

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