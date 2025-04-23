Кто из пенсионеров останется без дополнительных средств Юлия ЧелкановаПенсии — важная часть финансового обеспечения для миллионов граждан России, и в преддверии майских праздников Социальный фонд России радостно сообщает о досрочной выплате пенсий для определенной категории пенсионеров.