Кто из пенсионеров останется без дополнительных средств Юлия ЧелкановаПенсии — важная часть финансового обеспечения для миллионов граждан России, и в преддверии майских праздников Социальный фонд России радостно сообщает о досрочной выплате пенсий для определенной категории пенсионеров.
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