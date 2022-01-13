Госавтоинспекция разъясняет родителям правила перевозки юных пассажиров в Артеме Приморского края

В Приморском крае полиция проводит информационно-пропагандистскую акцию «Пристегни самое дорогое». Так, сотрудники Госавтоинспекции ОМВД России по городу Артему организовали комплекс профилактических мероприятий, направленных на повышение правовой культуры участников дорожного движения, предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма, снижение аварийности на дорогах с участием несовершеннолетних пассажиров.
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