Госавтоинспекция разъясняет родителям правила перевозки юных пассажиров в Артеме Приморского края

В Приморском крае полиция проводит информационно-пропагандистскую акцию «Пристегни самое дорогое». Так, сотрудники Госавтоинспекции ОМВД России по городу Артему организовали комплекс профилактических мероприятий, направленных на повышение правовой культуры участников дорожного движения, предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма, снижение аварийности на дорогах с участием несовершеннолетних пассажиров.