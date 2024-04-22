Алтайские таможенники возбудили дела по контрабанде двигателей для военной техники

Организатору грозит до семи лет лишения свободы Сотрудники Алтайской таможни возбудили три уголовных дела по контрабанде двигателей внутреннего сгорания, которые могут применяться в военной технике и подлежат обязательному экспортному контролю.
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