Россиян предупредили о схеме мошенников с лжепохищением и выкупом

Москва, 21 февраля, 2025, 10:34 — ИА Регнум. Телефонные мошенники используют схему обмана, при которой заставляют людей перестать общаться с родственниками, а потом требуют с них деньги за якобы похищенного.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии