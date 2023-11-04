МВД России предлагает запретить нелегальным мигрантам заключать браки

Также они будут ограничены в праве регистрации автомобилей и открытии банковских счетов.Министерство внутренних дел России подготовило законопроект, который серьезно ограничит в правах нелегальных мигрантов, проживающих на территории России.
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