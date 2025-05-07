Мэр Смоленска раскритиковал ремонт "Квадры" на улице Нормандия-Неман

Глава Смоленска отчитал «Квадру» за неправильно начатые ремонтные работы В понедельник, 5 мая, в администрации областного центра состоялась очередная общегородская планерка, которую провел градоначальник Александр Новиков.
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