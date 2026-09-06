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Сентябрьский уход за виноградом: как помочь лозе завершить сезон

Сентябрьский уход за виноградом: как помочь лозе завершить сезон

Начало сентября — переломный момент для виноградной лозы. Грозди уже налились, ранние сорта начинают отдавать урожай, а поздним ещё предстоит пройти самый ответственный отрезок пути.

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