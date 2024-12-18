Опрос: как автомобилисты проведут Новый год

Большинство российских водителей не планируют пользоваться машиной в новогодние праздники. Как показал опрос у подписчиков «За рулем» в Viber, в котором приняли участие почти две тысячи человек, работа в сфере такси или доставки на новогодних каникулах предстоит только 4% респондентов.