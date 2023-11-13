Жителя Красноярского края задержали за шпионаж в пользу Украины

Скриншот видео Жителя Дивногорска в Красноярском крае заподозрили в государственной измене. Он занимался шпионажем и передавал сотрудникам СБУ координаты и фото расположения воинских частей Минобороны на территории региона.
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