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Появились официальные подробности ДТП с фурой на трассе Алтай — Кузбасс

Появились официальные подробности ДТП с фурой на трассе Алтай — Кузбасс

В результате происшествия водитель получил различные телесные повреждения Госавтоинспекция Алтайского края раскрыла подробности ДТП с большегрузом, который съехал с моста в Залесовском районе.

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