Солтмурад Бакаев: «Нет никаких обид на «Рубин». Я мужчина. Мы нормально разошлись» 

Полузащитник покинул казанский клуб в июле и перешел в «Акрон». «Нет никаких обид на клуб [«Рубин»]. Я мужчина, и поэтому все нормально, нет никаких обид, мы нормально разошлись», – сказал Бакаев.
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