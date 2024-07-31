НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

144 подписчика

Солтмурад Бакаев: «Нет никаких обид на «Рубин». Я мужчина. Мы нормально разошлись» 

Полузащитник покинул казанский клуб в июле и перешел в «Акрон». «Нет никаких обид на клуб [«Рубин»]. Я мужчина, и поэтому все нормально, нет никаких обид, мы нормально разошлись», – сказал Бакаев.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх