Air Force Secretary Admits US Has Weapons Deployed In Space Authored by T.J. Muscaro via The Epoch Times, The Secretary of the Air Force said on Sept.
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