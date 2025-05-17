«Казан Экспо» күргәзмә үзәгендә Идел буе халыкларының костюмнар коллекциясен күреп була

«Казан Экспо» Халыкара күргәзмәләр үзәгендә «Россия – Ислам дөньясы: KazanForum 2025» XVI халыкара икътисади форумы кысаларында «XIX гасырның икенче яртысы – XX гасырның беренче яртысы Казан Идел буе халыкларының традицион костюмы» тарихи – этнографик проекты тәкъдим ителгән.
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