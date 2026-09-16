В «Будё-Глимт» сообщили, что футболист Хайкин ненадолго выбыл из-за травмы

В «Будё-Глимт» рассказали, что голкипер Никита Хайкин выбыл ненадолго из-за повреждения, полученного в матче Лиги чемпионов против «Баварии».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ОЖ Мерц признался в ...
- ХЛ Советник Трампа з...
- ЛЛ Юрист: работу кур...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым