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Виландер о поражении Циципаса: «Сейчас Стефанос влюблен, жизнь продолжается»

Во втором круге грек проиграл Доминику Штрикеру, упустив подачу на матч. «У всех игроков бывают спады.

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