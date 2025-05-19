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´Бобруйскагромаш´ на пути внедрения технологий Индустрии 4.0.

´Бобруйскагромаш´ на пути внедрения технологий Индустрии 4.0.

Сегодня ´Бобруйскагромаш´ посетили представители международного проекта ЮНИДО во главе с международным экспертом по промышленному развитию Фаррухом Алимджановым и национальным координатором проекта ЮНИДО Юлией Книга, а также начальник главного управления экономической интеграции Министерства экономики Иван Бельчик, представители администрации СЭЗ ´ .

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