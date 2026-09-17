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Михаил Дегтярев: «Мне не мешает нахождение под санкциями Евросоюза. Я был в Швейцарии, в штабе МОК, сейчас буду вести переговоры в Париже»

Министр спорта России Михаил Дегтярев заявил, что нахождение под санкциями Евросоюза не мешает ему контактировать с международными спортивными организациями.

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