57-летний житель Новошахтинска задержан за поджог фейерверка в магазине

Кто поверит в трезвом разуме,что работники ФСБ будут просить что-то поджечь? Ау,люди? У вас все дома!

Eduard

Каждый день про это говорят и пишут,но нет люди ведутся на "безопасные счета",или что-то поджигать пр "просьбе" ФСБ! Люди отупели после короновируса?