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Царьград

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57-летний житель Новошахтинска задержан за поджог фейерверка в магазине

57-летний житель Новошахтинска задержан за поджог фейерверка в магазине

В Шахтах полиция задержала 57-летнего новошахтинца за поджог фейерверка в магазине. Инцидент, ставший результатом обмана злоумышленником, устроившим поджог по телефону, обошелся без пострадавших.

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Комментарии
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Eduard
Кто поверит в трезвом разуме,что работники ФСБ будут просить что-то поджечь? Ау,люди? У вас все дома!
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18 час.
Eduard
Каждый день про это говорят и пишут,но нет люди ведутся на &quot;безопасные счета&quot;,или что-то поджигать пр &quot;просьбе&quot; ФСБ! Люди отупели после короновируса?
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18 час.
Eduard
Ничего,теперь дебил тюрьму изнутри будит изучатт многие годы и телефона долго не увидит!
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18 час.

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