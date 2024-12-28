В Шахтах полиция задержала 57-летнего новошахтинца за поджог фейерверка в магазине. Инцидент, ставший результатом обмана злоумышленником, устроившим поджог по телефону, обошелся без пострадавших.
57-летний житель Новошахтинска задержан за поджог фейерверка в магазине
Комментарии
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Eduard
Кто поверит в трезвом разуме,что работники ФСБ будут просить что-то поджечь? Ау,люди? У вас все дома!
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18 час.
Eduard
Каждый день про это говорят и пишут,но нет люди ведутся на "безопасные счета",или что-то поджигать пр "просьбе" ФСБ! Люди отупели после короновируса?
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18 час.
Eduard
Ничего,теперь дебил тюрьму изнутри будит изучатт многие годы и телефона долго не увидит!
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18 час.
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