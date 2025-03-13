‼️Брошенные в Курской области шведская БМП Strf 9040C и Козак-7. Рядом лежит уничтоженный боевик ВСУ🔥 #ВСУ #ЗСУ #Strf9040C #Козак7 #Двухсотый #СВО.
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‼️Брошенные в Курской области шведская БМП Strf 9040C и Козак-7. Рядом лежит уничтоженный боевик ВСУ🔥 #ВСУ #ЗСУ #Strf9040C #Козак7 #Двухсотый #СВО.
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