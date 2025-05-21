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Даже осёл заговорил: трейлер мультипликационного сборника «Три богатыря. Ни дня без подвига-2»

Даже осёл заговорил: трейлер мультипликационного сборника «Три богатыря. Ни дня без подвига-2»

В сети появился трейлер летнего киновыпуска «Три богатыря. Ни дня без подвига-2», в который войдут три увлекательные новеллы, над которыми работали студия анимационного кино «Мельница» и кинокомпания СТВ.

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