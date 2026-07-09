Турпоток из России во Вьетнам утроился в первом полугодии 2026 года

Во втором квартале 2026 года Вьетнам принял более 742 тысяч российских туристов, что почти в три раза превышает показатели аналогичного периода прошлого года, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР) со ссылкой на Национальное управление туризма Вьетнама.
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