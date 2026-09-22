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Is Diesel Truly Seeing a Top Here?

Is Diesel Truly Seeing a Top Here?

Is Diesel Truly Seeing a Top Here? NY Harbor ULSD Futures NYMEX_DL:HO1! ROW_Partners A lot of traders are looking at the recent pause in diesel futures and calling for a massive top because momentum indicators are showing a divergence.

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