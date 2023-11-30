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Канцелярия Нетаньяху: перемирие с ХАМАС продолжается, есть список заложников

Канцелярия Нетаньяху: перемирие с ХАМАС продолжается, есть список заложников

Гуманитарное перемирие в секторе Газа продолжается, так как Израиль вовремя получил список заложников, которых радикальное палестинское движение ХАМАС освободит 30 ноября.

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Комментарии
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Константин Линьков
И сколько лет они будут этим идиотизмом заниматься, брать в плен и выдавать как заложников, скоро все палестинцы и евреи будут заложниками для обмена! Мир идиотов с амбициями! Правильно говорил кто то, что Гитлер еврей, все евреи человеконенавистники, вон главный их идеолог Киссинджер сдох уже наконец, вон какой он себе фейерверк устроил из крови человеческой в виде Нетаньяху, Зеленского, Байдена, часть еврейской человеконенавистнической кодлы мира!!
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