Канцелярия Нетаньяху: перемирие с ХАМАС продолжается, есть список заложников

Константин Линьков

И сколько лет они будут этим идиотизмом заниматься, брать в плен и выдавать как заложников, скоро все палестинцы и евреи будут заложниками для обмена! Мир идиотов с амбициями! Правильно говорил кто то, что Гитлер еврей, все евреи человеконенавистники, вон главный их идеолог Киссинджер сдох уже наконец, вон какой он себе фейерверк устроил из крови человеческой в виде Нетаньяху, Зеленского, Байдена, часть еврейской человеконенавистнической кодлы мира!!