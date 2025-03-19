Дорогостоящие плавучие терминалы СПГ в Европе простаивают несколько месяцев

Несмотря на высокие цены на природный газ и возросший спрос на СПГ в Европе после прекращения поставок российских трубопроводных поставок, плавучие терминалы по импорту СПГ во Франции и Германии простаивают уже несколько месяцев.
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