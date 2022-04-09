Статистика COVID-19

9 апреля 2022 года в ЯНАО 51 новый случай заболевания COVID-19 (за весь период – 135 935) 134 002 человека выздоровело 1 человек умер (за весь период – 1 038) 60 пациентов госпитализировано с COVID-19 и внебольничными пневмониями 5 пациентов в тяжелом состоянии 2 пациента с подтвержденным COVID-19 – на ИВЛ За сутки выявлено 2 […]9 апреля 2022 года в ЯНАО 51 новый случай заболевания COVID-19 (за весь период – 135 935) 134 002 человека выздоровело 1 человек умер (за весь период – 1 038) 60 пациентов госпитализировано с COVID-19 и внебольничными пневмониями 5 пациентов в тяжелом состоянии 2 пациента с подтвержденным COVID-19 – на ИВЛ За сутки выявлено 2 новых случая среди вахтовых рабочих из других регионов (за весь период – 11 360) 49 новых случаев COVID-19 в муниципальных образованиях ЯНАО (за весь период – 124 575) Подготовлено региональным оперштабом по данным Управления Роспотребнадзора по ЯНАО.