Какие факты об Отечественной войне 1812 года не любят вспоминать французы

Во Франции нет «Отечественной войны 1812 года» — есть «Русская кампания», la campagne de Russie. Само название задаёт интонацию: не вторжение в чужую страну, а как бы деловая поездка императора, закончившаяся неудачно — по вине морозов, расстояний и русского фанатизма.
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